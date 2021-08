Der südöstlichste der insgesamt sieben Bezirke in der Freien und Hansestadt Hamburg ist Bergedorf. Dieser verteilt sich auf einer Fläche von knapp 155 Quadratkilometern und zählt insgesamt über 130.000 Einwohner. Im direkten Vergleich mit den anderen sechs Hamburger Bezirken hat Bergedorf am wenigsten Einwohner auf der größten Fläche.

Der Bezirk im Hamburger Südosten besteht aus 14 Stadtteilen. Dazu gehören Allermöhe, Altengamme, Bergedorf, Billwerder, Curslack, Kirchwerder, Lohbrügge, Moorfleet, Neuallermöhe, Neuengamme, Ochsenwerder, Reitbrook, Spadenland und Tatenberg. All diese Stadtteile bieten neben idyllischen Ortschaften weitläufige Grünflächen, zahlreiche Bauernhöfe, auf denen eigenes Obst und Gemüse für die Menschen in der Umgebung angebaut wird sowie einzigartige romantische Reetdach-Häuser und alte Mühlen.

Naturschutzgebiet Boberger Niederung

Ein wahrliches Paradies versteckt sich im Bezirk Bergedorf im Südosten der Hansestadt. Das Naturschutzgebiet Boberger Niederung in den Stadtteilen Billwerder und Lohbrügge ist einer der artenreichsten und vielfältigsten Naturparks der Großstadt. Auf einer Fläche von gut 350 Hektar gibt es ausgedehnte Geest-, Moor- sowie Marschlandschaften, einen Segelflugplatz und einen großen Baggersee, in dem auch gebadet werden kann und darf. Zudem befinden sich dort die einzigartigen Naturdenkmäler „Boberger Düne“ sowie „Achtermoor“.

Von Xaver Dolores – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40228817

Die Boberger Düne, auch „Hamburgs letzte Wanderdüne“ genannt, bietet eine herrliche Dünenlandschaft wie am Strand: Eine einmalige und schier endlose Sandlandschaft, die Einheimische und Touristen gleichermaßen anlockt. Hier können Jung und Alt, Groß und Klein schöne Stunden verbringen. Vor einigen Jahrhunderten noch erstreckte sich die Dünenlandschaft vom zentralen Berliner Tor bis nach Bergedorf, doch wurden die Dünen im 20. Jahrhundert abgetragen und anderweitig genutzt.

Wer das Naturschutzgebiet mit seiner abwechslungsreichen Landschaft genauer in Augenschein nehmen möchte, wählt einen der vier großen Hauptwanderwege. Diese sind zwischen drei und fünf Kilometer lang. Einer der Wege verläuft um und durchs das Naturdenkmal Achtermoor, der zweite führt über die große, imposante Düne. Ein dritter Weg führt durch Wälder, Orchideenhänge und Trockenrasen. Der vierte ist der Wiesenweg, welcher durch die Marschlandschaft verläuft.

Aufgrund der Vielfältigkeit der Vegetationszonen ist auch die Tierwelt im Boberger Niederung besonders artenreich. Jede Landschaft hat ihre eigenen beheimateten Arten und Lebensräume.

Gleichnamiger Stadtteil mit interessanten Sehenswürdigkeiten

Der Stadtteil Bergedorf ist der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt des gleichnamigen Hamburger Bezirkes. Zudem sehen ihn die knapp 36.000 Einwohner gerne als eigenständige Stadt an, befinden sich hier doch ein Rathaus, Theater, Amtsgericht, Krankenhaus, Gefängnis, Hafen, zahlreiche Lokale und Shoppingmöglichkeiten sowie das einzig erhaltene Schloss im gesamten Hamburger Stadtgebiet.

Das Bergedorger Schloss liegt in Bergedorf direkt in der Mitte des alten Ortskerns am Fluss Bille.

Der Stadtteil verfügt mit seiner eindrucksvollen Altstadt über einen großartigen, historischen Stadtkern. Malerische Fachwerkhäuser, das älteste Gasthaus Hamburgs von 1550 und das Bergedorfer Schloss in Backsteingotik laden zum Staunen und Verweilen ein. Wer Spaß, Abwechslung und Abkühlung an heißen Sommertagen sucht, sollte zudem einen unvergesslichen Tag im Bergedorfer Bäderland Bille-Bad verbringen. Großartige Wasserwelten im Innen- und Außenbereich und eine Saunawelt warten auf Groß und Klein. Auch der Bergedorfer Schlossgarten ist einen Besuch wert. Hier, zwischen zahlreichen, alten Bäumen und großzügigen Grünflächen, können Spaziergänger den hektischen Alltagsstress hinter sich lassen und die Ruhe in der schönen Natur genießen.