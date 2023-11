Hamburg: Weihnachtsmärkte und sonstige Must-Do´s

Wenn die kalte Brise der Nordsee durch die Straßen Hamburgs weht und die ersten Schneeflocken leise auf die Elbmetropole niederfallen, beginnt eine magische Zeit: Hamburg im Weihnachtsglanz. Die Stadt, berühmt für ihren Hafen, die historische Speicherstadt und ihr kosmopolitisches Flair, kleidet sich in ein festliches Gewand aus Lichtern, Farben und Klängen, die die Adventszeit ankündigen. Jedes Jahr wird diese norddeutsche Metropole zu einem leuchtenden Schauplatz für eine der schönsten Weihnachtsfeiern Deutschlands.

Historischer Hintergrund

Die Tradition der Weihnachtsmärkte in Hamburg ist tief in der Geschichte und Kultur der Stadt verankert. Seit Jahrhunderten versammeln sich Menschen auf diesen Märkten, um die Vorweihnachtszeit zu feiern. Ursprünglich waren es Treffpunkte für Einheimische und Reisende, um Waren zu handeln und die Wintersonnenwende zu feiern. Heute sind sie ein Symbol für Gemeinschaft, Tradition und die freudige Erwartung des Weihnachtsfestes.

Beliebteste Weihnachtsmärkte in Hamburg

Jeder Stadtteil präsentiert stolz seinen einzigartigen Weihnachtsmarkt, der Besucher mit seiner besonderen Atmosphäre, traditionellen Speisen und Getränken sowie kunsthandwerklichen Produkten anlockt.

Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt

Im Herzen der Stadt, auf dem historischen Rathausmarkt, findet der wohl prächtigste Weihnachtsmarkt Hamburgs statt. Die Kulisse des beeindruckenden Rathauses verleiht diesem Markt eine besondere Atmosphäre. Kunsthandwerker in historischen Kostümen bieten ihre Waren an und alte Karussells drehen sich zu den Klängen traditioneller Weihnachtslieder. Die Handwerksstände bieten eine erstaunliche Vielfalt, von mundgeblasenem Glas bis zu handgefertigten Lederwaren, und für Gaumenfreuden ist mit einer Vielzahl traditioneller Speisen und Getränke gesorgt. Nicht zu vergessen ist der „fliegende Weihnachtsmann“, eine mechanische Figur, die über den Markt schwebt und eine Geschichte erzählt – ein Spektakel, das insbesondere die kleinen Besucher begeistert.

Winterwald in der Spitalerstraße

Die Einkaufsmeile Spitalerstraße verwandelt sich während der Weihnachtszeit in einen bezaubernden Winterwald. Dieser städtische Rückzugsort, geschmückt mit Tannenbäumen und Holzhütten, bietet eine Pause vom Trubel der Stadt. Hier können die Besucher einen Moment der Ruhe genießen, während sie von der frischen, kühlen Luft umgeben sind, die den Duft von Tannennadeln und Glühwein trägt. Kunsthandwerker bieten handgemachte Waren an, und lokale Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. Es ist ein Ort, der besonders für Familien attraktiv ist, da er den Kindern eine Vorstellung von einem winterlichen Waldzauber mitten in der urbanen Landschaft bietet.

Fleetinsel Weihnachtsmarkt

Auf der Fleetinsel, eingebettet zwischen malerischen Kanälen, findet ein weiterer einzigartiger Weihnachtsmarkt statt. Er hebt sich durch sein maritimes Flair hervor. Die Nähe zum Wasser verleiht diesem Markt eine fast meditative Atmosphäre. Die Hütten sind oftmals in Form von Schiffen gestaltet, und die Lichter spiegeln sich im ruhigen Wasser der Kanäle. Dieser Markt ist besonders für Paare attraktiv, die einen romantischen Spaziergang machen möchten, aber auch für all diejenigen, die in der Weihnachtszeit Ruhe suchen.

Weihnachtsmarkt St. Pauli

Der Weihnachtsmarkt in St. Pauli bricht mit allen Konventionen. Inmitten des berühmten Rotlichtviertels präsentiert dieser Markt sich als extravagant, unkonventionell und doch festlich. Hier verschmelzen die Grenzen zwischen konventioneller Weihnachtstradition und der freigeistigen Kultur St. Paulis. Besucher können handgefertigte, unkonventionelle Geschenke finden, während sie von Live-Musik und künstlerischen Darbietungen unterhalten werden. Für diejenigen, die eine weniger traditionelle, aber dennoch festliche Erfahrung suchen, ist dieser Weihnachtsmarkt ein absolutes Muss.

Besondere Weihnachtsmärkte in Hamburg

In Hamburg gibt es eine Reihe von Märkten, die sich durch ihre thematische Ausrichtung oder ihr einzigartiges Ambiente auszeichnen.

Märchenweihnachtsmarkt in Bergedorf

Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt entführt seine Besucher in die Welt der Märchen. Jedes Jahr widmet sich der Markt einem bestimmten Thema aus der Märchenwelt, das sich in Dekorationen, Kostümen und angebotenen Aktivitäten widerspiegelt. Es ist ein faszinierendes Erlebnis, durch einen Markt zu wandeln, der einem Märchenbuch entsprungen zu sein scheint. Kinder können hier Märchenfiguren treffen, Geschichten lauschen und an thematischen Spielen teilnehmen.

Skandinavische Weihnachtsmärkte

Die skandinavischen Weihnachtsmärkte reflektieren Hamburgs historische und kulturelle Verbindungen zum Norden. In der Nähe der entsprechenden Seemannskirchen gelegen, bieten diese Märkte alles, was das skandinavische Herz begehrt: Von Smørrebrød bis hin zu nordischem Glögg und handgefertigten skandinavischen Waren. Diese Märkte sind nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch eine kulturelle Reise.

Must-Do’s zur Weihnachtszeit in Hamburg

Die Weihnachtszeit in Hamburg ist nicht auf die Weihnachtsmärkte beschränkt. Es gibt eine Fülle von Aktivitäten, die das weihnachtliche Hamburg zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Eislaufen in der Innenstadt

Wenn die Temperaturen sinken, eröffnen in Hamburg mehrere Eisbahnen. Eine der beliebtesten ist die Eisbahn in Planten un Blomen. Ob als Paar oder mit der Familie, das Eislaufen unter freiem Himmel, umgeben von winterlicher Natur, ist ein Erlebnis, das zur Adventszeit gehört. Für diejenigen, die keine eigenen Schlittschuhe haben, gibt es vor Ort einen Verleih.

Weihnachtliche Hafenrundfahrt

Eine Hafenrundfahrt gehört zu einem Besuch in Hamburg dazu, aber eine weihnachtliche Hafenrundfahrt ist ein ganz besonderes Erlebnis. Viele der Tourenanbieter dekorieren ihre Schiffe festlich und bieten während der Fahrt Weihnachtsleckereien an. Die Besucher können den Blick auf die illuminierte Stadt und den Hafen genießen, während sie mehr über die Geschichte des Hamburger Hafens erfahren.

Musikalische Events

Weihnachten in Hamburg wäre nicht komplett ohne die Vielzahl an musikalischen Veranstaltungen. Von klassischen Weihnachtskonzerten in der Elbphilharmonie bis hin zu Gospel-Events in kleineren Lokalitäten bietet die Stadt eine breite Palette an musikalischen Genüssen, die die Herzen wärmen und die festliche Stimmung verstärken.

Fazit: Weihnachten in Hamburg

Weihnachten in Hamburg ist ein magisches Erlebnis. Die Stadt verwandelt sich in ein Lichtermeer, und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Von traditionellen bis hin zu unkonventionellen Weihnachtsmärkten, von ruhigen, besinnlichen Orten bis hin zu lebhaften, festlichen Aktivitäten, Hamburg bietet für jeden etwas in der Adventszeit. In dieser Stadt, in der sich historische Tradition und modernes Flair treffen, wird die Weihnachtszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis für Besucher aller Altersklassen.