In der lebendigen und vielfältigen Stadt Hamburg hat sich in den letzten Jahren eine bemerkenswerte vegane Szene entwickelt. Getrieben von einem Bewusstsein für Gesundheit, Umwelt und Tierwohl, wenden sich immer mehr Menschen dem Veganismus zu, und die Gastronomie der Stadt hat sich angepasst, um diese Veränderungen widerzuspiegeln.

Von herzhaften Hauptgerichten über süße Leckereien bis hin zu traditionellen Gerichten mit einem veganen Twist bietet die Gastronomie in Hamburg eine beeindruckende Vielfalt. Hier sind neun der besten veganen Restaurants, die Sie in der Hansestadt unbedingt besuchen sollten.

„HappenPappen“

Das HappenPappen ist ein gemütliches, unprätentiöses Restaurant in der Feldstraße, das für seine herzhaften, handgemachten Gerichte und entspannte Atmosphäre bekannt ist.

Feldstraße 36

20357 Hamburg

Die Speisen bei HappenPappen

Mit einer saisonal wechselnden Speisekarte bietet HappenPappen eine köstliche Auswahl an Gerichten, darunter cremige Pilzsuppe, herzhafte Quiches und frisch gebackene Kuchen. Ein Highlight ist der „HappenPappen Döner“, ein veganer Döner mit selbstgemachten Seitanstreifen.

„Vegan Eagle“

Das Vegan Eagle ist ein rustikales Restaurant in Lokstedt, das sich auf veganisierte Versionen von traditionellen Fleischgerichten spezialisiert hat.

Wischhöfen 4

22415 Hamburg

Die Speisen bei Vegan Eagle

Mit Gerichten wie veganem Gulasch, Seitan-Schnitzel und sogar einer veganen „Currywurst“ ist das Vegan Eagle ein Muss für jeden, der den Geschmack traditioneller deutscher Gerichte ohne tierische Produkte genießen möchte.

„Froindlichst“

Das Froindlichst, mit mehreren Standorten in ganz Hamburg, ist bekannt für seine hippe, einladende Atmosphäre und seine innovative, pflanzenbasierte Speisekarte.

Barmbeker Str. 169

22299 Hamburg

Die Speisen bei Froindlichst

Die Speisekarte umfasst eine Vielzahl von Gerichten, von gefüllten Süßkartoffeln über Pizza bis hin zu verlockenden Desserts. Ein besonderer Favorit ist der „Froind Burger“, ein saftiger veganer Burger mit hausgemachter BBQ-Sauce und frischen Toppings.

„Loving Hut“

Das Loving Hut in Barmbek-Süd ist Teil einer weltweiten Kette von veganen Restaurants und bietet eine freundliche, helle Atmosphäre und eine große Auswahl an Gerichten.

Markusstraße 2

20355 Hamburg

Die Speisen bei Loving Hut

Die Speisekarte bietet eine Mischung aus westlichen und asiatischen Gerichten, von Pasta und Burgern bis hin zu Pho und Frühlingsrollen. Ein Muss ist das „Lemongrass Tofu“, ein erfrischendes Gericht mit knackigem Gemüse und aromatischem Tofu.

„Kopps“

Kopps ist ein schickes, modernes Restaurant im Herzen von Berliner Tor, das für sein exquisites veganes Essen und seine gehobene Atmosphäre bekannt ist.

Heinickestraße 1

20249 Hamburg

Die Speisen bei Kopps

Kopps bietet eine raffinierte Speisekarte mit Gerichten wie Kohlrabi-Carpaccio und Sellerie-Schnitzel. Ein besonderer Leckerbissen ist das tägliche Frühstücksbuffet, das alles von frischen Früchten bis hin zu herzhaften Aufstrichen bietet.

„Gratitude Eatery“

Das Gratitude Eatery in der Max-Brauer-Allee strahlt eine ruhige, lässige Atmosphäre aus und serviert gesundheitsbewusste, vollständig vegane Küche.

Schauenburgerstraße 55

20095 Hamburg

Die Speisen bei Gratitude Eatery

Mit einer saisonal wechselnden Speisekarte bietet Gratitude Eatery eine Vielzahl von köstlichen Optionen, von Nudelgerichten über herzhafte Eintöpfe bis hin zu leichten Salaten. Ein Muss ist der „Rainbow Bowl“, eine farbenfrohe Mischung aus frischem Gemüse, Hülsenfrüchten und Quinoa.

„Vincent Vegan“

Vincent Vegan ist ein kleines, farbenfrohes Lokal, das sich auf authentische, vegane Küche in Form von Burgern, Pommes & Co. spezialisiert hat.

Steintorwall 20

20095 Hamburg

Die Speisen bei Vincent Vegan

Im Vincent Vegan findet man alles, was das gesunde Fast-Food-Herz begehrt. So bietet der Laden neben veganen Burgern, auch vegane Nuggets, vegane Currywurst oder sogar Vish & Chips an. Passende Saucen und Sideorders runden das Menü ab. Wer möchte, kann sich zudem einen leckeren Milkshake holen.

„Kaffeeklappe“

Die Kaffeeklappe in der HafenCity ist ein gemütliches Café, das für seine veganen Backwaren und seine hervorragende Kaffeeauswahl bekannt ist.

Buchheisterstraße 10

20457 Hamburg

Die Speisen bei Kaffeeklappe

Neben köstlichem Kaffee bietet die Kaffeeklappe eine Auswahl an veganen Kuchen, Muffins und Cookies. Ein absolutes Highlight ist der hausgemachte vegane „Cheesecake“ – ein Muss für jeden Süßigkeitenliebhaber.

„Café Naschkatze“

Das Café Naschkatze, gelegen in Altona, ist ein charmantes, heimeliges Café, das für seine veganen und glutenfreien Backwaren bekannt ist.

Caffamacherreihe 49

20355 Hamburg

Die Speisen bei Café Naschkatze

Von frisch gebackenen Brötchen bis hin zu köstlichen Torten und Kuchen bietet das Café Naschkatze eine beeindruckende Auswahl an veganen Leckereien. Ein Muss ist der vegane „Apfelstrudel“, der perfekt mit einem heißen Kaffee harmoniert.